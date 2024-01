Wiedereröffnung des „STUDIO Я“

× Erweitern Foto: Esra Rotthoff Murat Dikenci

Foto: Esra Rotthoff DIE OPTIMISTINNEN, Sema Poyraz Sema Poyraz in „DIE OPTIMISTINNEN“

Murat Dikenci (großes Bild oben) ist der neue Leiter des „STUDIO Я“. Am 13. Januar ist das Reopening. Es folgen dann kulturelle Highlights wie zum Beispiel ein Konzert des Istanbul Ghetto Club sowie Göksu Kunaks Performance „PETROL“.

Schriftlich verrät uns die Berliner Kulturadresse: „Am 18. Januar feiert Emel Aydoğdus Inszenierung von Gün Tanks Roman DIE OPTIMISTINNEN Premiere und am 24. Januar startet die Reihe FЯEMDE POESIE?, deren Auftakt die Inszenierung von Yahya Hassan bildet“.

Das ist aber noch nicht alles, denn: „Im Laufe der Spielzeit wird außerdem Lena Brasch FREMD von Michel Friedman mit Vidina Popov und der Violinistin Rahel Rilling sowie Sebastian Nübling TO BE IN A TIME OF WAR von Etel Adnan mit Kenda Hmeidan als Teil der Reihe inszenieren.“ Der Winter wird hier alles andere als langweilig! www.gorki.de