Richard Schemmerer im Bikini

× Erweitern Foto: M. Rädel Richard Schemmerer „Ich bin ein multidisziplinärer Künstler und Creator, der über Kultur und das sozio-politische Umfeld in einer Welt berichtet, die Kunst braucht“

Richard Schemmerer, Bikini Berlin

Der queere Künstler präsentiert Anfang März seine Kunst in der denkmalgeschützten Lifestyle- und Shopping-Institution an der Budapester Straße nahe des Zoologischen Gartens.

„Humanitas“ eröffnet am 4. März und lädt bis zum 26. ein, in der Galerie SLP im ersten Obergeschoss des Bikini Berlin in seine geometrischen und abstrakten Kunstwelten einzutauchen. „Ich bin ein multidisziplinärer Künstler und Creator, der über Kultur und das sozio-politische Umfeld in einer Welt berichtet, die Kunst braucht“, so Richard Schemmerer über sich. Die Vernissage ist am 4.3. für 16 bis 20 Uhr geplant, an den Folgetagen ist die Ausstellung bis zum 26.3. von 11 bis 19 Uhr zu besuchen und die Kunst zu genießen.

Über Richard Schemmerer: Seine bayerische Herkunft hört man dem am 1957 geborenen Künstler immer noch etwas an, obwohl er jahrelang in den USA lebte und nun in der deutschen Hauptstadt. Und das macht den Schnurrbartmann noch sympathischer! Der Maler und Kurator besticht mit seiner expressiven Kunst und seiner ungleich zurückhaltenderen Art. Zusammen mit Lars Deike arbeitet Richard Schemmerer seit 2019 erfolgreich zusammen. www.facebook.com/Richard-Schemmerer