Rinaldos Retrospektive

Foto: M. Rädel Maler, Kurator und seit 2003 Herausgeber von „Mein schwules Auge“: Rinaldo Hopf (geboren am 30. Juni 1955) ist nicht ohne Grund einer der ganz Populären: Der Freiburger Wahl-Berliner ist vielseitig und immer voll bei der Sache.

Ab dem 29. September widmet sich The Ballery, die queere Galerie im Kiez am Nollendorfplatz, dem Werk von Rinaldo Hopf. Bis zum Ende des (hoffentlich) goldenen Herbstmonats kann #mensch hier in das Werk des Malers eintauchen.

Im Chat mit der Galerie, der uns zur Verfügung gestellt wurde, verrät der Künstler: „Ich werde einige künstlerische Highlights aus meinen frühesten Anfängen zeigen. Kürzlich habe ich ein Gemälde geschenkt bekommen, das ich mit 9 Jahren gemalt habe und das New York bei Nacht zeigt. Außerdem wird meine Miniaturinstallation Moulin Rouge von 1968 zu sehen sein. Diese beiden frühen Werke verkörpern bereits viele meiner Lebensthemen.“ Welche das sind, erfährst du, wenn du die Ausstellung besuchst!

Am 20. Oktober gibt es um 19 Uhr eine Signierstunde mit Rinaldo Hopf. Über die Galerie: Eine queere Galerie mitten im traditionellen Schwulenkiez Berlins, die regelmäßig die Kunstliebhaber mit Ausstellungen und Happenings beglückt. Von Malerei über Fotografie bis hin zu Performances war und ist in der Ballery alles zu erleben, das die LGBTIQ*-Community produziert und mag.

Ab 29.9., „TRICKSTER – RETROSPECTIVE RINALDO HOPF“, The Ballery, Nollendorfstraße 11, U Nollendorfplatz, theballery.com, www.mygayeye.com, www.rinaldohopf.com