Formidable, formidable: Rodriguez Jr.

× Erweitern Foto: STUART

Rodriguez Jr., aka Olivier Mateu Am 26. Mai erscheint sein neues Album „Feathers & Bones“

Musik, wie man sie gerade (nicht nur) in der Berliner Klubwelt aus den Boxen dröhnen hört, um ein wohliges Gefühl auf dem Dancefloor zu bekommen und Lebensenergie für den Alltag. Und mit einem ordentlichen Schuss Neunziger!

Auch die neue Musik von Rodriguez Jr. erinnert DAS hedonistische Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Das bestätigt auch der französische Musikproduzent und Live-Performer Rodriguez Jr. aka Olivier Mateu, der bei einem der Besten „gelernt“ hat: Laurent Garnier.

„Man merkt den offensichtlichen Einfluss der Musik, die ich in den 90er-Jahren hörte, als ich aufgewachsen bin, denn diese glorreiche klangliche Erinnerung hallt in den Tracks wider, durchdrungen von der Miami Skyline“, so der Producer, der auf seiner aktuellen Single „Turn the Light On“ mit einer 1990er-Größe zusammengearbeitet hat: Rob Birch von den Stereo MCs. Und der Rapper sagt über die musikalische Zusammenarbeit: „Als wir den Rhythmus-Track zum ersten Mal hörten, fühlten wir uns von seiner modernen Interpretation eines klassischen Elektro-Vibes angezogen, woraus die Idee für die Lyrics, unsere Existenz als Energie und die Vocoder-Ideen wie auf den alten Breaking-Records der frühen 80er-Jahre entstanden“. Die Single gibt es seit einigen Tagen, das Video haben wir hier für dich. Auf noch mehr Kunst von dem Musiker musst du noch etwas warten: Das Rodriguez-Jr.-Album „Feathers & Bones“ soll am 26. Mai erscheinen. www.rodriguezjr.net