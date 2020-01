Samstags @ Prenzlauer Berg ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Gimme Moritz, Rosetta Rosetta (links) mag es gesellig.

MOIST QUEERS @ tipsy bear

... bereitet man sich entweder auf die Kehrwoche vor, sortiert die Einkäufe in den Boutiquen und Galerien, geht fein essen ... Oder man hat queeren Spaß! Zum Beispiel in der Bar Tipsy Bear.

Am Samstag laden hier Rosetta Bleach und HOTDOG zu „MOIST QUEERS @ tipsy bear“ ein. Sie versprechen allerbeste Popmusik und Travestie. Und sie haben einen Gedanken: „We just wanna make you wet.“ Klingt einladend. Ohnehin sollte eine ziemlich NEUE Szenebar im so ruhig gewordenen Szenebezirk unterstützt werden, also hingehen!

Gut zu wissen: Am 17. Januar tritt Rica Shay im „angetrunkenen Bären“ auf.

11.1., MOIST QUEERS @ tipsy bear, Tipsy Bear, Eberswalder Str. 21, U Eberswalder Straße, 22 Uhr