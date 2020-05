NETZORGIE: SchwuZ & CSD Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel Einhorn

Dan und Fixie Fate, 2016 Fixie Fate (rechts) macht mit

Am Freitag vereinen sich queere Schwergewichte der Szene mit Sternen wie Jacky-Oh Weinhaus, Fixie Fate und Julian F.M. Stöckel, um „#Netzorgie – LoveYourAgency“ zu starten.

Amy Strong moderiert

Moderiert von Amy Strong – bekannt aus dem „Irrenhouse“ – soll zwischen 18 und 23:59 Uhr der Streaming-Event dafür sorgen, der Community zu helfen.

„Die Coronakrise hat tiefe Einschnitte innerhalb der Kreativwirtschaft zufolge. Deshalb starten wir die Initiative LoveYourAgency, die kleinen Agenturen und Kreativteams eine Plattform bieten soll, unterschiedliche Inhalte gegen Spenden zur Verfügung zu stellen. Das Teilen von Reichweite spielt für die kleinen Akteure unserer Branche eine erhebliche Rolle. Wir wollen mit dem SchwuZ am 22. Mai ein Auftaktevent starten, welches ins Internet gestreamt werden soll. Die Spenden, die an diesem Tag generiert werden, werden unter den Teilnehmer*Innen und Gästen des Abends aufgeteilt“, so Leslie, Geschäftsführer der queeren Kreativagentur dopestudi0s. „Neben tollen Musik-Acts wie Jacky-Oh Weinhaus, Fixie Fate und Richard Istel (The Voice), begrüßen wir auch u. a. Dana Wetzel (Vorständin CSD Berlin), Marcel Weber (Geschäftsführer vom SchwuZ) und Julian F.M. Stöckel als Talkgäste. An diesem Abend wollen wir auf die Schwierigkeiten unserer Branche aufmerksam machen und Spenden sammeln.“

