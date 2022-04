Kurts Sexyness in Moabit

× Erweitern Fotos: www.kurtprynne.com KURT PRYNNE

Das queere Modelabel KURT PRYNNE, das in Vilnius produziert und – mit Support aus Amsterdam – in Berlin die fesche Fashion vertreibt, hat Neues für dich im Angebot.

Model Alexander wurde in Berlin-Moabit in brandneuen Jockstraps und Briefs inszeniert – die T-Shirts sind aber auch ein Hit.

Der Name des Labels ist eine Würdigung zweier Mutiger. Zum einen erinnert KURT PRYNNE an den jüdischen Schriftsteller, pazifistischen Publizisten und queeren Aktivisten Kurt Hiller, zum anderen an Esther Prynne, die im 19. Jahrhundert wegen Ehebruchs öffentlich gedemütigt wurde, jedoch selbstbewusst mit diesem Ruf lebte. www.kurtprynne.com