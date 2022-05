SKIN – Simon Czapla stellt aus

× Erweitern Bild: Simon Czapla „Padded for the Gods“, 2022190x150 cm, Öl auf Leinwand Simon Czapla

Simon Czapla

Einer der besten queeren Künstler stellt seine großartige Kunst ab Ende Mai in Berlin-Charlottenburg aus: Simon Czapla.

Der Maler verarbeitet in seinen Tierbildern das menschliche Sein, spielt mit Symbolen und Referenzen an die alten Meister der Renaissance.

„Um Inhalte in meiner Kunst zu transportieren, sind Tiere für mich die idealen Motive. Ähnlich wie in Metaphern lassen sich Tiere gut auf menschliche Verhaltensmuster adaptieren“, verriet uns der Künstler einmal im Interview.

Simon Czapla studierte unter anderem an der Freien Hochschule für Grafik-Design und Bildenden Kunst Freiburg, später an der an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Er ist Preisträger des Akademie/Förderpreises der Stadt Freiburg und Preisträger des Förderpreises der Bodenseestadt Konstanz.

28.5. – 25.6., Simon Czapla „Skin“, Michaela Helfrich Galerie, Bleibtreustraße 3, www.michaelahelfrich-galerie.de