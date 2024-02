„Swifty Nights“ im Badehaus Berlin

Foto: Universal Music Taylor Swift Sie ist immer für die LGBTIQ*-Community und gegen Trump

Eine Party zu Ehren von und mit der Musik von Taylor Swift. Im März kannst du in einen poppigen Kosmos bester Popmusik eintauchen und dich von den DJs im Badehaus Berlin beschallen lassen.

Es sei „ein Abend voller Swifty-Großartigkeit, mit einer Mischung aus ihren weniger bekannten Titeln, erweiterten Versionen, Fan-Favoriten und allen Top-Hits“, wird vorab verraten. Los geht „Swifty Nights Berlin“ am 29. März um 23:30 Uhr.

Die am 13. Dezember 1989 in Pennsylvania geborene Musikerin ist eine der erfolgreichsten Pop- und Folk-Sängerinnen der Welt. Und bekennender Madonna-Fan. Los ging ihre Karriere in den USA schon 2006 mit Country, bei uns hatte sie ihren Durchbruch dann 2008 mit „Love Story“. Ihr „I Knew You Were Trouble“ von 2012 ist inzwischen ein Pop-Klassiker, den Pop-Songwriter Max Martin geschrieben hatte, der ja auch schon Ace of Base und Britney Spears zu Weltstars komponierte. Weitere bekannte Hits sind „Shake It Off“, „Anti-Hero“, „Look What You Made Me Do“ und „Blank Space“. 2023 wurde sie aufgrund des enormen Erfolgs „Spotify’s Global Top Artist“. badehaus-berlin.com