Thomas Hermanns: „Berlin Non Stop“

Sein Musical „Berlin Non Stop“ erzählt von drei jungen Berlin-Touristen aus London, Barcelona und Bad Bevensen, die in der Metropole Berlin auf der der Suche nach Spaß, Sex, Kultur und Liebe durch die sommerliche Stadt des Jahres 2010 stolpern.

Inspiriert wurde das brandneue Musical von „On the Town“, einem zum Klassiker gewordenen US-Jazz-Musical von 1949. Es sei „ein Stück, das auch der queeren Szene, etwa dem Roses (kleines Bild rechts) und dem Berghain, ein Denkmal setzt, diese und andere Orte werden besungen und betanzt“, wie uns der Comedian und TV-Stern vorab verriet. Vom 16. Juli an ist „Berlin Non Stop“ für zwei Wochen im Pfefferberg Theater im Prenzlauer Berg zu erleben.

www.berlin-non-stop.de

