Travestie für Deutschland: Das Buch, Jacky-Oh Weinhaus, Querverlag

Morgen um 20 Uhr wird es präsentiert, das „Manifest für die Andersartigkeit, ein Handbuch für ein queervolles Miteinander und ein politisches Standardwerk für travestitische Herzen“.

Und du hast sie sicher gleich erkannt, Jacky-Oh Weinhaus wird aus dem beim Querverlag erschienenen Buch „Schminken mit Tschechow“ von Baffolo Meus live vorlesen. Ort der queeren Happenings ist die Bar KOLLO in der Monumentenstraße beim U-Bahnhof Platz der Luftbrücke, es gilt 2G und startet um 20 Uhr.

„Neben der Sneak Peak des Tuntenbuchs findet unser erstes Meet & Greet seit zwei Jahren statt. Es wird üppig und klug, tuntig und gut“, wird vorab auf Social Media verraten. Wir sind sehr gespannt!

Die fiktive Partei „Travestie für Deutschland (TfD)“ engagiert sich gelungen und farbenfroh mit Kunst und Satire gegen rechte Politik. „Wir waren lang genug Opfer. Wir Frauen, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*-Personen, Intersexuelle, wir People of Color waren immer die Minderheit, wurden ans Minder-Sein gewöhnt. Dabei leben wir in Familie mit Vielfalt, heiraten die Partner unserer Wahl und betrachten Frauen nicht als Geburtsmaschinen“, so Jacky-Oh einst im SchwuZ.

16.9., Travestie für Deutschland: Das Buch, Lesung mit Jacky-Oh Weinhaus, KOLLO, Monumentenstr. 29, U Platz der Luftbrücke, 20 Uhr, www.travestie-fuer-deutschland.org