Schon immer unterstützen wir Dragqueens und Menschen, die das binäre System durchrütteln. So auch die US-Diva Bianca Del Rio, die für zwei Termine nach Deutschland kommt und in Hamburg und Berlin queer-bunte Station machen wird.

Im Sommer 2022 wird Amerikas lustigster Drag-Superstar im Rahmen ihrer „Unsanitized Comedy Tour“ (frei übersetzt in etwa „nicht gesäubert/ungeschönt“) durch Europa endlich auch wieder in Deutschland live zu erleben sein: Mit ihrem herrlich unverschämten wie politisch unkorrekten Humor wird sie ihren Fans am 7. Juni 2022 in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle und am 18. Juni 2022 im 1911 erbauten Admiralspalast in Berlin-Mitte die Schamesröte ins Gesicht treiben.