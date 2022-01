Vegane Donuts – LECKER!

× Erweitern Foto: M. Rädel Brammibal’s Donuts Ein Chai Latte und der „Choc Caramel Banana Bread“

Foto: Brammibal’s Donuts Brammibal’s Donuts

Du hast Lust auf etwas ausgefallenes Leckeres, das du ohne schlechtes Gewissen verzehren kannst? Wir haben da einen Tipp für dich.

„Es begann eigentlich alles ganz simpel: Wir wollten hochwertige Donuts nach Berlin bringen und dabei beweisen, dass vegan auch richtig lecker sein kann“, verrät das Team von Brammibal’s Donuts auf seiner Homepage.

„2015 haben wir, Bram und Jess, viele Stunden in unserer kleinen Küche verbracht und viele Rezepte ausprobiert, um die besten veganen Donuts zu kreieren. Das erste Mal verkauft haben wir unsere Donuts dann auf verschiedenen Berliner Märkten und Veranstaltungen. Nach einem Jahr hatten wir genug Mut angesammelt, um endlich Europas ersten veganen Donut Shop zu eröffnen!“

Und das mit Erfolg, der ansprechende Shop ist etwa in der geschichtsträchtigen Rosa-Luxemburg-Straße in Berlin-Mitte zu einem beliebten Anlaufpunkt für Hungrige und Genussfreudige geworden. Das hat auch einen Grund: „Jeder Donut bei Brammibal’s ist vegan und wird jeden Morgen in unserer eigenen Bäckerei frisch und in Handarbeit hergestellt. Fertigmischungen kommen uns nicht in die Backstube.“ Und Gutes tut das Team auch noch: „Ergänzt wird unser Menü durch unseren Charity Donut, von dem je 1€ einer gemeinnützigen Organisation zugutekommt.“ Brammibal’s Donuts gibt es auch noch unter anderem in Neukölln, am Potsdamer Platz und im KaDeWe. www.brammibalsdonuts.de