Wankelmut live im Ritter Butzke

Wankelmut, geboren 1987, remixte schon Größen wie Gossip, Lenny Kravitz und Hozier

Der Berliner Producer und DJ Wankelmut prägte entscheidend die Deep-House-Welle der vergangenen Jahre mit. Seine Hits, etwa „Reckoning Song / One Day“ (zusammen mit Asaf Avidan & The Mojos), „Can’t Force Love“ sowie „My Head Is a Jungle“ (mit der Sängerin Emma Louise), sind noch heute im Radio und den Klubs präsent.

Seitdem gab es einige ebenfalls erfolgreiche Veröffentlichungen, Ende Oktober kannst du den Musiker im angesagten Berliner Klub Ritter Butzke live erleben. Los geht es am 27.10. um 22 Uhr. Wankelmut ist in dieser Nacht natürlich nicht alleine am Start, ebenfalls angekündigt werden unter anderem Rabella und Falscher Hase.

Eines ist dem Klub und den Künstler*innen noch wichtig, wie auf Social Media zu lesen ist: „Wir schaffen eine Umgebung des gegenseitigen Respekts. Unsere Klubkultur steht gegen Diskriminierung und für Vielfalt. Toleranz: Unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Religion oder Ethnizität soll sich jeder bei uns wohl und willkommen fühlen. Einvernehmlichkeit: Nur mit gegenseitigem Einverständnis finden Handlungen und Gespräche statt. Nein bedeutet nein. Die Sicherheit unserer Gäste steht an erster Stelle. Bei Unwohlsein bitte sofort unser Awareness Personal ansprechen!“ Ein Safe Space, der sich um seine Klubber sorgt: vorbildlich.

27.10., Wankelmut live, Ritter Butzke, Ritterstraße 26, U Moritzplatz, 22 Uhr, club.ritterbutzke.com, www.wankelmut.com