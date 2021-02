✰ Milan Brinkers Wiegenfest

× Erweitern Foto: M. Rädel Happy Birthday, Geburtstag

Foto: M. Rädel Milan Dora Chantal Bassy Milan Brinker und Mutter Dora

Alles Gute zum 30. Geburtstag, Milan (links im Bild rechts)!

„Ich drücke mich gerne frei und kreativ aus, das war bei meinem ersten Studium nicht möglich. Obwohl der grafische Einfluss durchaus sichtbar ist in meiner Kunst.“

Der Wahlberliner mit tschechischen Wurzeln hat in Prag unter anderem Werbedesign studiert. Begonnen hat Milan Brinker (geboren 1991) aber schon als Kind mit der Malerei. Größere mediale Aufmerksamkeit wurde dem Künstler mit seinen blauen Bildern zuteil, die sich mit dem Anschlag in Orlando auseinandersetzen. Bekannt wurde seine Kunst auch im Rahmen der Spice-Girls-Ausstellung in der queeren Galerie The Ballery.

www.milan-brinker.de