2020 war hart, 2021 wird besser

× Erweitern Foto: Videostill aus „Shadow Dancer“ von El Niño Diablo El Niño Diablo im „Salon – Zur Wilden Renate

El Niño Diablo

Der DJ und Producer El Niño Diablo veröffentlichte gerade sein in der „Wilden Renate“ gedrehtes neues Video. Der Klub hatte 2020 nicht nur mit Corona zu kämpfen, auch ein Rassismus-Skandal ** erschütterte seinen Ruf. Jetzt will man in eine gute Zukunft tanzen.

El Niño Diablo wird am 15. Januar seine EP „Shadowplay“, die im Berliner Funkhaus aufgenommen wurde, der Öffentlichkeit präsentieren. Das Cover zu „Shadowplay“ kommt vom dänischen Designer Tobias Jacobsen, das Video zu einem der Tracks auf der EP, zum düsteren EBM-Stück „Shadow Dancer“, wurde von Adam Munnings in dem Klub „Wilde Renate“ gedreht. Treibende Beats, eine düstere und doch klubbige Atmosphäre, das queere Video ist pure Kunst. Samt schwulem Kuss, wogenden Brüsten und viel – sehr vermisster – Nachtlebenleidenschaft.

Unsere Anspieltipps auf der EP „Shadowplay“ sind „Unchained“ und „Collateral Beauty“. www.elninodiablo.com

** Der ehemalige PR-Manager Karim Molyneux-Berry soll jahrelang rassistisch beleidigt und diskriminiert worden sein, so zitieren ihn unter anderem die GROOVE und das FAZE MAG.