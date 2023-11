Wolliges, Schäumendes und Schönes

× Erweitern Fotos: www.lush.com. M. Rädel

Sich etwas Gutes tun. Oder dem/n Lieb(st)en eine Freude bereiten, dazu lädt die besinnliche Adventszeit ein.

Ja, für viele steht diese Zeit vor Weihnachten leider eher für Geschenke-Shopping- und Familienstress, doch #mensch kann durch geschickte Tagesplanung eigentlich alles hinbekommen. Und niemand wird dir den Kopf abreißen, wenn du statt pünktlich 15 Uhr erst um 17 Uhr ankommst …

Um dir etwas Stress abzunehmen, haben wir hier zwei Tipps für dich, wo es schöne Geschenke gibt. Zum einen Wolliges vom 4. Dezember bis zum 20. Januar (also das ist wirklich lange!) bei PLATTE.Berlin in der Memhardstraße 8. Das Angebot startet mit einem Workshop von We Are Knitters am 4.12., mehr dazu hier: www.weareknitters.de

Entspannendes und Duftendes bekommst du bei LUSH (www.lush.com). Das vegane, faire und auch queere Unternehmen hat eine Fülle an Geschenkideen, alle nachhaltig produziert, im Angebot. Zum Beispiel die limitierte Badebombe „Catch Me If You Can“ (Bild oben, rechts), die glitzert und zudem mit „kuschelig wärmenden Ingwerpulver“ sowie „hautberuhigender Bio-Kakaobutter aus fairem Handel“ pflegt. Dich oder deine (Wahl-)Familie.