40 Jahre CSD Karlsruhe

× Erweitern Foto: Rosemary Ketchum, pexels.com „CSD-Karlsruhe“

Der CSD Karlsruhe feiert in diesem Jahr sein 40. (!) Jubiläum. Unter dem Motto „We Are Here – Always Queer” möchte das Orga-Team auch einen Rückblick auf 40 Jahre queere Emanzipation sowie einen Ausblick auf die zukünftigen Lebensverhältnisse queerer Menschen wagen. Nach vielen Erfolgen für die rechtliche Gleichstellung kann man heute nicht nur eine Stagnation der Entwicklung feststellen, sondern sogar eine Gefährdung des bisher Erreichten durch rechts-konservative Politik verzeichnen; die Community ist wachsam! Die CSD-Demo ohne Alkohol- und Cannabis-Konsum startet um 13 Uhr am Rondellplatz und führt zum Marktplatz mit Abschlusskundgebung; das Familienfest steigt ebenda und auch auf dem Schlossplatz.

× Erweitern Foto: Stefan Malzkorn „CornyLittmann“ Schirmherr Corny Littmann

Schirmherr des Jubiläums-CSD ist der in Hamburg tätige Theatermacher, Schauspieler und Regisseur Corny Littmann. Seine Botschaft: „40 Jahre CSD – das ist beileibe nicht nur 40 Jahre Party. Das ist auch Gedenken an die ermordeten Schwulen in den KZs, an die strafrechtlich Verfolgten in den 50er und 60er Jahren aufgrund des damals immer noch gültigen Nazi-Paragrafen 175 und grad heute ist es Wachsamkeit und Widerstand gegen aufkommendes völkisches Gedankengut. Zeigt euch! Wir sind Viele!“

1.6., CSD Karlsruhe, 13 – 15 Uhr Demo ab Rondellplatz, 11 – 22 Uhr Familienfest auf dem Markt- und Schlossplatz, www.csd-karlsruhe.de