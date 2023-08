× Erweitern Foto: Alexander Grey, pexels.com, gemeinfrei

Der CSD-Verein des Mannheim Pride richtet in diesem Jahr kein eigenes Straßenfest aus – das übernimmt das Queere Zentrum QZM: „Wir wollen die Lücke schließen und haben uns deshalb eine Alternative überlegt“, so das QZM-Team.

Foto: All Stars Agency Mit dabei: Sängerin BECKS

Auch, weil bei einem CSD ohne Straßenfest ein wichtiger Teil des CSD wegfällt: zum Beispiel die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen, oder die die Sichtbarkeit der Gruppen, Vereine und Initiativen. Und somit gibt’s in diesem Jahr ein „Monnem Pride Platzfest“ auf dem Alten Messplatz, mit Infoständen lokaler Vereine, Gruppen und Initiativen und einer Bühne für regionale Künstler*innen; mit dabei ist zum Beispiel die Singer/Songwriterin BECKS (Foto), Pop-Sänger Tino, die Queens of Mannheim, der Chor RosaKehlchen, die Ballboom-Community Grace The Floor, eine Mitmach-Bachata-Tanzaktion von LXDario, eine Banghra-Performance sowie DJ-Sets von MizzDee und Djane Miss Thunderpussy.

„Das ‚Monnem Pride Platzfest‘ wird eine gemeinsam gestaltete Kundgebung, bei der sich alle Interessierten beteiligen können“, so das Team. „Insbesondere wollen wir die aktiven Gruppen, Initiativen und Organisationen in Mannheim und der Region so viel wie möglich in die Planung und Durchführung miteinbeziehen“.

Happy Pride!

12.8., Monnem Pride Platzfest, Alter Messplatz, Mannheim, 15 – 20 Uhr, alle Infos zum Monnem Pride gibt es hier, Infos zur CSD-Demo gibt es hier