Louder & Prouder – Queer Is Not A Crime

Mit diesem furchtlosen Motto zieht der CSD Rhein-Neckar – oder PRIDE Rhein-Neckar – am 12. August durch die Straßen der Quadratestadt Mannheim. Das Motto wurde mit einer deutlichen Mehrheit aus sechs aus der Community kommenden Vorschlägen in einem öffentlichen Voting ausgewählt; zur Wahl standen „Trans – gehört zu uns“ (Voting Platz 2), „Liebe kennt kein Geschlecht“ (Voting-Platz 3), „Pan and Poly – Am I Holy?“, „Wir sind queer und schon immer hier“ und „Come As You Are“.

Der PRIDE Rhein-Neckar wird dieses Jahr ohne eigenes Straßenfest stattfinden: „Die Preise steigen, wir haben eine Pandemie hinter uns und die Inflation begrüßt uns – die finanziellen Mittel fehlen“, heißt es dazu in einer Erklärung des Vereins. „Deswegen legen wir dieses Jahr den Fokus auf eine friedliche und starke Demonstration mit einer neuen Route und machen zusätzlich eine Kundgebung – wie in früheren Zeiten“.

Gefeiert werden kann trotzdem auf den verschiedenen Aftershow-Partys oder dem „Monnem Pride Platzfest“ (mehr dazu findet ihr hier).Der CSD Rhein-Neckar e.V. wird ehrenamtlich geleitet; die drei Vorstände Dennis Sommer, Marius Mack und Bartek Winnicki betonen, dass sich der Verein nicht nur am CSD für die Verwirklichung der privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von LSBTIQ* einsetzt, sondern 365 Tage im Jahr.

12.8., CSD PRIDE Rhein-Neckar in Mannheim, Demostart 12 Uhr an der Augustaanlage, Demoende am Paradeplatz, alle Infos über csdrn.de und auf Facebook