Atomic: Cake Galore!

Atomic Macherin DJane Trust.The.Girl holt sich für die Februar-Atomic den berühmten Frankfurter Indie-DJ Thomas B. von der „Fanclub“-Party hinters Pult. Das gibt bestimmt eine besonders feine Mischung aus Queen Pop, Gitarrenschrammel und Evergreens auf dem Dancefloor. Ember Remember und Ramona Art liefern passend dazu eine heiße Show zur Peak-Hour. Ember Remember ist ja bereits ein alter Atomic-Hase und begeisterte das Publikum im Nachtleben schon öfters. Ramona Art ist übrigens nicht nur die Queen of Make-up sondern auch als gelernte Konditorin bekannt – Cake For The People! Und eins ist sicher: Bei einer Ramona Art Performance bleibt kein Krümel übrig, verspricht Trust.The.Girl.

9.2., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvDJane Trustonherzen