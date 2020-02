CSD Hanau findet statt!

Der Weckruf wurde gehört: Anfang des Jahres lies der CSD Hanau verlauten, dass der bisherige Vorstand zurücktreten werde; Grund: Der organisatorische Aufwand des Communityfestes, das Ende Juni 2019 zum ersten Mal stattfand, könne vom bisherigen Vorstand nicht ein zweites Mal geleistet werden – es fehlten die helfenden Hände, um das Fest zu stemmen (GAB berichtete).

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am 2.2.2020 zeigte sich Community-Power: Ein zum Teil neuer und vor allem von drei auf fünf Personen erweiterter Vorstand konnte gefunden werden; das Team 2020 besteht aus Harry Bauer und Peter Jüngling als Vorsitzende, Jenny Balser als Finanzvorstand sowie Jason Cooper und Philipp von Stockhausen als Beisitzer; Michael Marburger wurde auf Antrag zum Ehrenvorsitzenden wiedergewählt.

Das Team ist vielfältig: Der vereinserfahrene Harry Bauer ist als Show-Entertainer und Moderator des CSD Hanau 2019 bekannt, auch für Jenny Balser, die unter anderem im Karnevalsverein aktiv ist, ist die Veranstaltungsorganisation nicht fremd.

Jason Cooper, ebenfalls durch sein Engagement im KuZ Hanau veranstaltungserfahren, sowie der Kreisjugendpfarrer Philipp von Stockhausen sind als weitere Neuzugänge mit im Boot.

Trotz seiner Ankündigung den Vorstandsposten abzugeben, nahm der CSD-erfahrene Peter Jüngling seine erneute Wahl an und stellte den Antrag, dass Michael Marburger, der aus beruflichen Gründen keine verbindliche Zusage für 2020 geben konnte, zumindest als Ehrenvorstand im Team bleibt.

Einhellig war auch der Wunsch der Vereinsmitglieder, den CSD 2020 stattfinden zu lassen; um die nun anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, beschloss der neue Vereinsvorstand, zusätzlich zum erweiterten Vorstand einen Beirat zu etablieren, der in Arbeitsgruppen verschiedene Aufgabenbereiche des CSDs wie zum Beispiel das Bühnenprogramm, die Demonstration, Sponsoring oder die Tombola organisieren.

„Wir werden in Zukunft die anstehenden Aufgaben je nach Interesse und persönlichen Möglichkeiten unter dem Vorstand und den Beiratsmitgliedern aufteilen“, so Peter Jüngling in einer Erklärung des Vereins. „Unter diesen Voraussetzungen sehe ich Licht am Horizont eines weiteren CSD in diesem Jahr in Hanau“.