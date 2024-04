× Erweitern Foto: Harmonie „QueeryCampyNightThingy“

Die progressive Reihe „Schamlos Harmlos“ für Queer-, Sex- und Subkultur im Harmonie Kino lädt am 30. April zu einer neuen „Unterreihe“ innerhalb der Reihe: „Dat Queery Campy Night Thingy In Da Harmonie“ lautete der Titel, der bereits vermuten lässt, dass es hier vor allem um Spaß an Camp- und Trash-Kultur geht. „Die Reihe ‚Schamlos Harmlos‘ steht für politische, aktuelle, feministische und progressive Filme“, erklärt das Team der Harmonie. Regelmäßig werden hier internationale Independent-Filme und Dokumentationen gezeigt, die leider viel zu selten in deutschen Kinos laufen, aber so wichtige Themen wie Sex-Positive-Culture, LGBTIQ+, Feminismus behandeln und Debatten abseits der heteronormativen Ordnung führen. „Zur April-Ausgabe wollen wir die Theorie, den Aktionismus und die Faust mal beiseitelassen und bei einem funny Überraschungsfilm eine queere Filmparty feiern“, so das Team über „Dat Queery Campy Night Thingy In Da Harmonie“. Entsprechende Attitüde samt Outfits sind ausdrücklich erwünscht: „Schmeißt euch in Schale, inszeniert und wagt, vor allem aber: zeigt euch!“, sagt das Team der Harmonie.

× Erweitern Foto: Pavel Danilyuk, pexels.com „Popcorn“

Der Filmtitel wird eine Überraschung bleiben (lediglich dass er im englischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt wird, wird verraten), vorab gibt es ein kleines Vorprogramm, nach dem Film ein lockeres Get-Together mit Drinks und Hallo-Hallo in der schnuckeligen Kino-Foyerbar. Get Dat Thingy, Baby! *bjö

30.4., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de