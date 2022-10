Deep House-Trio

× Erweitern Foto: Mr Biro Shia LaBiff

Foto: Mr Biro Feeby Fergison

Mr. Birós Houseparty, die im Sommer auf dem Yachtklub residierte, hat ein Winterquartier gefunden: Im schnuckeligen Nachtleben-Basement steigt nun die House- und Electro-Sause für Queers, Straights und alle anderen.

Zum Auftakt ist gleich ein DJ-Trio am Start, denn Mr. Biró hat sich George Sanchez und Shia LaBiff an die Seite geholt. Ums Wohl der Gäste kümmert sich Feeby Fergison am Entrée mit Welcome-Shots solange der Vorrat reicht!

8.10., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Facebook