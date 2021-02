EOS – zeitgenössische elektronische Musik

× Erweitern Foto: eosradio EOS

Noch ist die EOS-Startseite in hypnotisches olivgrün getaucht. Am 6. Februar wird sich das ändern – dann wird EOS mit Leben, Sound and Vision gefüllt!

EOS soll die erste Frankfurter Online-Plattform für zeitgenössische elektronische Musik werden. Kernstück von EOS wird sein Webradio sein, das zum Start am 6. und 7. Februar zwei Tage lang DJ-Mixe und Live-Streams sendet, die extra für den Kick-off produziert wurden.

Mit dabei sind internationale wie lokale DJs und Künstler*innen wie Aurora Halal, Anna Hjalmarsson, Ben UFO, DJ Slyngshot, Francesco Del Garda, Lorica, Jasmine Infiniti, O-Wells, Skee Mask, Zoe McPherson, Paramida und viele mehr.

In Zukunft soll EOS natürlich auch dazu dienen, die verschiedenen Künster*innen als Expert*innen aus dem weiten Feld der elektronischen Musik besser zu vernetzen, neue Projekte zu schüren und die Community zu stärken. In Planung steht außerdem ein physischer Standort für EOS in Frankfurt – doch das ist, vor allem unter den momentanen Umständen, noch Zukunftsmusik.

Aktueller ist, dass neben dem Webradio auch ein Musik-Label mit eigenen Veröffentlichungen entstehen soll; ganz stilvoll werden dafür die Eröffnungs-Mixe von Aurora Halal, DJ Slyngshot und Francesco Del Garda exklusiv als Kassette herausgebracht. Da sollte man also besser schnell noch die lokalen (online-) Flohmärkte auf entsprechende Player durchforsten.

Der Connaisseur* liegt nicht verkehrt, wenn er in all dem die Handschrift des Robert Johnson vermutet. Und in der Tat kommen die Macher aus dem direkten Umfeld des international bekannten Offenbacher Clubs: Oliver Bauer, bekannt als Oliver Hafenbauer, ist Musiker und Schlüsselfigur der Frankfurter Clubszene und fungierte lange Zeit als künstlerischer Leiter des Robert Johnson. Der zweite im Bunde ist Pascal Mungioli, der ebenfalls seit Jahren im elektronischen Clubland engagiert unterwegs ist, unter anderem für den Zoom Club und das Robert Johnson sowie mit seiner eigenen Agentur „Stay Service“, die zum Beispiel die queere Robert-Johnson-Partyreihe „Fries before Guys“ bescherte.

Mungioli resümiert: „EOS widmet seine Unternehmungen vor allem einem: Den Sounds, in die unsere Gegenwart eingeschrieben ist, sowie die musikalischen Gemeinschaften zu verstärken“.

6. und 7.2., Kick-off EOS, www.eosradio.de