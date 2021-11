× Erweitern Foto: cottonbro, pexels.com, gemeinfrei

Vom 25. November bis zum 1. Dezember lädt Tom’s Bar zur Aktionswoche „Fight the Stigma“.

Organisiert von Tom’s Bar, dem Stuttgarter Duo „Sissy that Talk“, der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg und der Deutschen AIDS-Hilfe sollen im Vorfeld des Welt-AIDS-Tags mit verschiedenen Aktionen die Themen HIV und Aids wieder mehr ins Bewusstsein gerückt werden.

Foto: Rich Serra, www.rich-serra.de Jan Ranft Autor Jan Ranft

Denn noch immer fürchten HIV-Positive Diskriminierung im Alltag. Am Eröffnungsabend ist Autor Jan Ranft dabei, der aus seinen Kurzgeschichten-Sammlungen Passendes zum Thema HIV und Aids herausgesucht hat.

Im Rahmen eines Get togethers mit Drinks und Queens werden am 27.11. unter anderem Unterschriften für eine Petition für diskriminierungsfreie Blutspenden gesammelt.

Claudius und Sven vom berühmten queeren Stuttgarter YouTube-Channel „Sissy that Talk“ (hier unser Interview) zeigen aus ihrer Dokureihe „Queer Life in the City“ ein Portrait der Stuttgarter Szene und diskutieren im Anschluss mit Szene-Macherin Laura Halding-Hoppenheit, Künstler Hannes Steinert und dem Heimatforscher Ralf Bogen (28.11.).

× Erweitern Foto: M. Plengemeyer Sissy That Talk Mit dabei: Sissy that talk aus Stuttgart

Ebenfalls zu einer Diskussionsrunde lädt die Deutsche AIDS-Hilfe – hier geht es unter dem Motto „selbstverständlich positiv“ um PrEP und Stigma (29.11.). Diese Diskussionsrunde wird aufgezeichnet und auch als Podcast zu hören sein. Während der gesamten Aktionswoche sind außerdem Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe von den 80ern bis heute als Ausstellung zu sehen. Runde Sache!

25.11. – 1.12., Tom’s Bar, Pfarrstr. 13, Stuttgart, Mehr Infos über Facebook