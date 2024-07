Forschung: sexuelle Gewalt

× Erweitern Foto: Natalia Zumaran „HansGoerdten“ Der Soziologe und Philosoph Hans Goerdten untersucht den Zusammenhang zwischen Geschlechterrollen und sexueller Gewalt unter schwulen und bisexuellen Männern.

Der studierte Soziologe und Philosoph Hans Goerdten (Schwerpunkte unter anderem Geschlechtersoziologie, kritische Sexualforschung und Queer Studies) widmet sich derzeit im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Frankfurter Uni einem spannenden Thema: der sexuellen Gewalt unter schwulen beziehungsweise bisexuellen Männern. Erforscht werden soll dabei insbesondere der Zusammenhang zwischen Geschlechterrollen und Gewalt. „Für meine Masterarbeit hatte ich verschiedene Interviews geführt, in denen das Thema immer wieder auftauchte“, erklärt Goerdten seine Motivation. „Da muss es also eine Verbindung geben, die ich untersuchen möchte“. Insbesondere aus geschlechtersozilogischer Perspektive gibt es bislang kaum empirische Forschung zu sexueller Gewalt unter schwulen und bisexuellen Männern. „Mein Ziel ist es in erster Linie, diese Gewalt besser zu verstehen, herauszufinden was sie für die Betroffenen bedeutet und welche Rolle Männlichkeit und schwule Sexualität darin spielen können“, erklärt Goerdten. „Im Anschluss hoffe ich, dass die Arbeit für Beratungsstellen hilfreich ist, für den Dialog in der queeren Szene und dass sie auch Betroffene unterstützen kann, das Erlebte besser zu verarbeiten“.

Schwule und bisexuelle Interviewpartner gesucht

Für sein Forschungsprojekt sucht Goerdten schwule und bisexuelle Interviewpartner, die sexuelle Belästigungen, sexuelle Übergriffe oder sexuelle beziehungsweise sexualisierte Gewalt erfahren haben. „Selbst wenn man sich unsicher ist, ob man eine Gewalterfahrung hatte, bin ich an der Geschichte interessiert“, erklärt Hans Goerdten. Ergebnisse werden in rund eineinhalb Jahren erwartet.

Mehr Infos zu Hans Goerdten, zur Studie und zur Möglichkeit der Teilnahme über doingtransitions.org/studie-sexuelle-gewalt-homosexualitat