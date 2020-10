× Erweitern Foto: Sven-Helge Czichy König Lear Foto: Sven-Helge Czichy

Der alternde König Lear will Britannien unter seinen drei Töchtern aufteilen; jedoch verlangt er von ihnen einen öffentlichen Liebesbeweis. Dem preisenden Wortschwall ihrer Schwestern schließt sich die jüngste Tochter Cordelia nicht an. Wer könne die Liebe in Worten messen? Für ihr Schweigen wird sie enterbt und ins Exil geschickt. Lear erkennt den wahren Wert der Liebe erst als vereinsamter hilf- und machtloser Greis, dem in der Welt nichts geblieben ist als die tote Cordelia in seinen Armen.

Gespielt wird die Fassung des preisgekrönten Übersetzers Frank Günther; Intendant Uwe Eric Laufenberg inszeniert Shakespeares humane Tragödie für die Bühne des großen Hauses. In der Titelrolle ist Schauspieler und Regisseur Nicolas Brieger zu sehen.

24.10., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellung: 31.10., 19:30 Uhr, www.staatstheater-wiesbaden.de