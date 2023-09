Lauf für mehr Zeit 2023

× Erweitern Foto: eLHiT

Der Benefizlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF startet am 10. September in die nächste Runde. Für erwachsene Läufer*innen gibt es wie immer drei Laufoptionen: den 5-Kilometer-Lauf, den 5-Kilometer-Walk und den 10-Kilometer-Lauf.

Neben dem Spaß beim Volkslauf und -fest setzt man ein solidarisches Zeichen und unterstützt vor allem die Arbeit der AIDS-Hilfe AHF: Läufer*innen mit dem Startgeld und Spenden-Läufer*innen mit dem im Vorfeld im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelten Spenden. Als Spendenläufer*in kann man ganz einfach über die Website des Lauf für mehr Zeit eine eigene Spendenlauf-Aktion starten.

Neben den schnellsten Läufer*innen werden jedes Mal auch die Spendenläufer*innen mit den größten Spendensummen prämiert; es winken tolle Preise!

Alle gesammelten Spenden gehen zu Gunsten von Projekten der AIDS-Hilfe AHF, die wie die meisten Angebote der AHF nur anteilig öffentlich gefördert werden und deshalb auf Spenden angewiesen sind. Zu den geförderten Projekten zählen unter anderem die LSBTIQ*-Geflüchtetenunterkunft „La Villa“, die Präventionsprojekte „Aufklärung macht Schule“ sowie die LoveRebels, das queere Jugendwohnprojekt oder der Tagestreff bASIS.

„Durch die Corona-Pandemie ist die AHF in eine schwierige finanzielle Lage geraten, denn über zwei Jahr fielen Veranstaltungen wie etwa der CSD oder der Lauf für mehr Zeit aus oder konnten nur in deutlich beschränktem Rahmen stattfinden, so dass die dort generierten Spendenerträge einbrachen“, erklärt Helen Hammerton der der AHF die Dringlichkeit der Lage.

Der Lauf für mehr Zeit findet in diesem Jahr zum 37. Mal statt. Rund um die Läufe gibt es ein Fest auf dem Opernplatz mit Speisen und Getränken.

10.9., Opernplatz, Frankfurt, 12 Uhr, Start 5-Kilometer-Lauf und -Walk: 16 Uhr, Start 10-Kilometer-Lauf: 17 Uhr, Vorab-Anmeldung über lauf-fuer-merh-zeit.de, Nachmeldungen am Sa, 9.9., von 12:30 – 16 Uhr und am So, 10.9., 12 - 16:30 Uhr

