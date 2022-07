Lovepop – Die Pride-Edition

Zum Communityfest lädt die Lovepop-Crew um Dirk und Till zu einer extra Sause am CSD-Samstag – und das mit einem extra fetten Line-up lokaler wie überregionaler DJanes. Mit dabei sind die CSD-Erprobte NiciNation, die zusammen mit Matthew Black den Pop-Floor mit einem uplifting queeren Soundtrack bespielt.

Foto: White Noise Foto: lovepop.info Matthew Black

Auf dem Elektrofloor tummeln sich hinterm DJ-Pult die Stuttgarter Riege: Marco Bastone, Annéke Laurent und Martin Rapp und sorgen auch dort für exquisiten Sound. Als besonderes Pride-Edition-Special wird der Außenbereich des White Noise zwischen Bar- und Klub-Floor mit einer ausgeklügelten Lichtinstallation in ein buntes Farbenmeer getaucht – für eine coole Zeit an der frischen Luft. Das weckt außerdem die Vorfreude auf das im August steigende dreitägige Lovepop-Open-Air-Festival an Fridas Pier – schon mal vormerken!

30.7., White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, wwwlovepop.info/stuttgart