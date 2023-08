Lovepop ist „in & im Fluss“

Höhepunkt der Lovepop-Open-Air-Sessions im August ist das zweite Clubfestival „in & im Fluss“ an Fridas Pier, das ganze zwei Tage elektronische Tanzmusik und queeren Lifestyle feiert.

Eine ganze Schar an lokalen, nationalen und internationalen DJ*s und Künstler*innen sorgt bei „in & im Fluss“ für eine zweitägige Out-Of-This-World-Experience. Gefeiert wird am Neckarufer, auf dem denkmalgeschützten Gelände von Fridas Pier mit dessen unnachahmlichen Industriecharme, sowie auf dem Oberdeck des historischen Frachtschiffs „Wilhelm Kipscheer“. Ab 2 Uhr geht unter Deck die Party Indoor weiter bis in die frühen Morgenstunden.

Foto: Vilde Foto: Simoné Foto: Holland

Mit dabei sind queere DJ*-Größen wie Bashkka aus München, Hannah Holland und Wes Baggarley aus London oder Boris aus dem Berliner Berghain. Dazu kommen die lokalen Stars Simoné, die von Michelle Labonte am Saxofon begleitet wird, die Stuttgarter Andy RX, Clochard b2b mit Jochen Junker, Millex aka Tiffany la Fox, Annéke Lauent und Martin Rapp. Live dabei sind der Ulmer Electropop Liveact Funkwelle sowie die Heroes Bang & Cherry, die als House-Liveact auftreten.

× Erweitern Foto: More

Für echte Festival-Atmosphäre sorgen der schrille immersive Londoner Performancekünstler King of More, Space-Drag Vava Vilde und die phantasievollen Kreaturen von SeeArt. Der Laser- und Lichtkünstler VIKAMIN taucht das Festivalgelände mit Projektionen und Lichtspielen in eine surreale Atmosphäre. Dazu gibt’s Infostände queerer Stuttgarter Vereine, eine Tattoo-Station sowie jede Menge Speisentheken und Getränke-Bars zum Stärken.

Foto: Berghain Foto: Bang & Cherry Foto: Funkwelle

Das Festival startet an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr und feiert bis 2 Uhr Outdoor. Ab 23 Uhr startet der Unterdeck-Klub der Wilhelm Kipscheer, wo es bis mindestens 6 Uhr früh geht. Heiße Sache!

25. und 26.8., Fridas Pier und Wilhelm Kipscheer, Uferstr., Stuttgart, 17 – 6 Uhr, Kombitickets gibt's im Online-VVK, mehr Infos über www.lovepop.info/festival