Lovepop ist in und im Fluss

× Erweitern Foto: Fridas Pier Fridas Pier

Was als Party-Alternative während der Corona-Pandemie entstand, wird in diesem Jahr zum eigenen Format: Die Lovepop geht raus an die frische Luft und feiert an Fridas Pier ganze drei Tage lang das erste queere Open Air und Club-Festival Süddeutschlands.

Musik, Performance, Sound, Visuals und ein tolles Lineup – das Lovepop Team um Dirk und Till haben ganze Arbeit geleistet und ein queeres Festival organisiert, dessen Künstler*innen alle queer sind oder im direkten Bezug zur Community stehen. Natürlich gilt die Lovepop-Losung „queer – straight – whatever“ auch fürs Festival – alle sind herzlich willkommen.

23 DJanes* aus ganz Deutschland sind am Start. Headliner sind Electric Indigo aus Wien, Berghain-Resident ND_Baumecker und Karotte aus Frankfurt. Drum herum gibt es eine ganze Schar DJanes*, die wie NT, Martin Rapp, Femcat, Bang & Cherry oder Caramel Mafia, die zum Teil schon Lovepop-erfahren sind. Dazu kommen viele bekannte DJane*-Namen wie Miss Thunderpussy, Käry, Annèke Laurent oder Adi Dassler.

Foto: Elsa Okazaki Foto: familyaffairs.de Foto: Lee Wagstaff nd_baumecker

Foto: vava-vilde.jimdosite.com Vava Vilde

Musikalisch wird von viel Elektronischem über Pop, Hip Hop und R’n’B bis Afrobeats die maximale Bandbreite geboten. Stuttgarts Drag-Ikone mit außerirdischen Looks Vava Vilde übernimmt das Hosting der drei Tage. Fantasievolle Zirkusartist*innen, Liloras LED-Wesen, im wahrsten Sinne schillernde Walking-Acts sowie der Visual Artist Vikram mit seinen psychedelischen Visionen sorgen zusätzlich für optische Kicks. Infostände queerer Vereine, Foodstationen und verschiedene Bars sind ebenfalls dabei.

Gefeiert wird in der atmosphärischen Industrieromantik von Fridas Pier: Tagsüber an Land sowie auf dem Oberdeck des historischen Frachtschiffs „Wilhelm Knipscheer“, das am Pier liegt. Der Schiffsbauch des Frachters wurde zu einem Club umgebaut, in dem ab 23:30 Uhr weitergefeiert wird.

Drei Tage volles, queeres Lovepop-Programm, Festival-Atmo und eine freundliche wie feierwütige Crowd mit viel Community-Feeling – das wird definitiv das Highlight im August!

26. – 28.8., Lovepop in und im Fluss, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart, Fr ab 17 Uhr, Sa und So ab 15 Uhr, das detaillierte Programm und VVK gibt’s auf www.lovepop.info