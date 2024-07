Lovepop: Juli-Liebe

× Erweitern Foto: Tonino „Tonino“ Lovepop-Premiere für Tonino

Im White Noise Club steht mal wieder ein aufregender Abend mit elektronischer Tanzmusik an. Premiere bei der „Party For Open Minded People“ feiert Tonino, der das erste Mal an den Lovepop-Turntables steht. Bekannt von Berlin bis Frankfurt ist er auch als Produzent tätig und zeigt die volle Bandbreite seines Könnens im White Noise Club. Dazu kommt Adi Dassler, der bereits seit über zehn Jahren mit seinen eklektisch-elektronischen Sounds bei der Lovepop zu Gast ist.

Foto: Criz „Criz“ Foto: Dassler „AdiDassler“ Foto: Lovepop.info „AndyRX“

In der White Noise Bar kann man sich währenddessen über die geballte Bärenpower freuen, von Andy RX und Criz (ebenfalls das erste Mal dabei). Andy RX ist der aktuelle Mr. Bear Germany Andy RX und lädt zur musikalisches Rundreise durch die Club-Kultur der 80er – Criz lässt seiner Liebe zu den 90ern freien Lauf. Bei der Lovepop können wirklich alle zusammenkommen: Queer – Straight – Whatever! *ckl

6.7., White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart