Foto: lovepop.info Lovepop - DJ NT DJ NT

Dancing on my own: Auch die Lovepop-Party kann derzeit nicht stattfinden. Lovepop-Mastermind DJ NT tröstet die Community mit einer dreißig Songs starken Playlist mit allen Hits der Lovepop-Sause – Wildstyle Pop at it’s Best in der Wohnzimmer-Edition für zu Hause!

Mit dabei nicht nur Robyns „Dancing on my own“ sondern auch die coole Billie Eilish, Sound-Experte DJ Koze, Peter Fox’ „Schüttel deinen Speck“ und Rihannas „S&M“.

