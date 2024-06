Pride Month: Queere Erinnerungskultur

× Erweitern Foto: Freundeskreis Frankfurter Engel „StolpersteinKarlStecker“

Der LSVD Hessen und der Freundeskreis Frankfurter Engel laden im Rahmen des Pride Month Frankfurt zu einem historischen Spaziergang durchs Gallusviertel, zusammen mit dem Chor „Die Mainsirenen“ und Stopps an geschichtsträchtigen Orten der Homosexuellenverfolgung. Start der rund dreistündigen Tour sind die Adlerwerke; auf deren Gelände befand sich 1944 das Konzentrationslager „Katzbach“. Im Anschluss an eine kurze Führung startet der Spaziergang in die Frankenallee Nummer 60, wo der Stolperstein für Karl Stecker liegt. Stolpersteine sind goldfarbene Pflastersteine, die in der ganzen Stadt vor ehemaligen Wohnorten von Opfern des Nationalsozialismus in den Gehweg eingelassenen sind.

Ralf Harth vom Freundeskreis Frankfurter Engel, dem Mahnmal Homosexuellenverfolgung, merkt dazu an: „Wenn der Frankfurter Engel symbolisch die Dramatik der Opfergeschichten von queeren Menschen repräsentiert, dann sind es die Stolpersteine, die konkret den Opfern der NS-Diktatur ihre Namen, Geschichte und Gesichter zurückgeben. Queere Stolpersteine sind viele kleine Orte der Erinnerung, die von schwulen und lesbischen Frankfurter*innen erzählen“.

Georgios Kazilas vom LSVD Hessen ergänzt: „Die Stolpersteine für diese Menschen sind essenziell für die Verarbeitung der Vergangenheit und für das Einstehen für eine tolerante und offene Zukunft in unserer Gesellschaft“.

Karl Stecker wurde ab 1932 wegen homosexueller Handlungen mehrmals zu Haftstrafen verurteilt und starb 1942 in einem österreichischen Arbeitslager. Der Frankfurter Chor „Die Mainsirenen“ ist Sponsor des Stolpersteins und wird vor Ort singen. Der Spaziergang führt im Anschluss zu einem weiteren historischen Ort, dem Saalbau Gallus, wo 1964 die Auschwitz-Prozesse stattfanden, und endet in der Friedensgemeinde mit Kaffee und Kuchen zur Stärkung und natürlich musikalischer Begleitung. Für die Teilnahme am Spaziergang wird um eine Mindestspende von drei Euro gebeten; die für weitere Stolperstein-Projekte verwendet wird.

15.6., Queerer Stolperstein Spaziergang, Start: Adlerwerke, Kleyerstr. 17, Frankfurt, 13 Uhr, Anmeldung über frankfurterengel@web.de

Pride Month Frankfurt, noch bis 21.6., einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt’s über www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/pride-month