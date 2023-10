PUMP – Berlin Connection

× Erweitern Foto: PUMP

Die noch junge queere House- und Electroparty der Hosts und Resident-DJs Umbra und Ben Hille alias Bang & Cherry begrüßen im November einen besonderen Gast aus Berlin: Der chilenisch-stämmige DJ und Aktivist Feasting zeigt in seinen ausgefeilten Sets die queeren Wurzeln der elektronischen Musik. Für ihn ist der Dancefloor ein Motor sozialer Veränderungen und ein Raum für intensive spirituelle Erfahrung. Dazu gibt’s pumpende House- und Techno-Perlen von Bang & Cherry, Michael „Clash“ Gottschalk besorgt das Warm-up.

Foto: Dennis Mörgenthaler Foto: Feasting

PUMP heißt sexy Outfits welcome: sporty, kinky, topless oder Drag. No Body-Shaming on the Dancefloor – PUMP ist ein Safer Space für die Community. PUMP ist sehr gay, aber nicht men-only. Die Party heißt alle queeren Menschen herzlich willkommen.

4.11., Climax Institutes, Calverstr. 25, Stuttgart, 23 Uhr, www.instagram.com/pump.theparty