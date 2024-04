× Erweitern Foto: missingFILMs

Viele queere Menschen haben Berlin bewusst als ihren Lebensort gewählt – einige freiwillig, andere weil sie aus ihrer Heimat fliehen mussten. Damit spiegeln sich in Berlins queerer Szene auch die Veränderungen in der Welt wider und hat die Stadt verändert.

Der Filmemacher Jochen Hick hat einige Wahlberliner portraitiert: Eunice aus Portugal befindet sich in ihrem Transitionsprozess, Haider kommt aus Syrien und arbeitet als Tänzer und Performer, Jean-Ulrick ist in Hawaii geboren, in New York aufgewachsen und kann sich heute keinen anderen Lebensort als Berlin vorstellen, für Monika, die als Aktivistin im polnischen Szczecin für die Rechte queerer Menschen kämpft, ist Berlin ein Sehnsuchtsort – doch sie möchte die queere Szene ihrer Heimat nicht im Stich lassen. Das sind nur einige der Protagonist*innen in Hicks Film.

× Erweitern Queer Exile berlin Trailer Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu. https://policies.google.com/privacy

„Queer Exile Berlin“ ist nach „Out in East Berlin“ und „My Wonderful West Berlin“ der letzte Teil von Jochen Hicks queerer Berlin-Trilogie.

25. – 30.4., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 22:15 Uhr, www.malsehnkino.de