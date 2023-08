× Erweitern Foto: Oriel Frankie Ashcroft, pexels.com, gemeinfrei Pride

Zum fünften Mal lädt Mission TRANS* e.V. zum Trans* Pride, mit Demo durch die Innenstadt und anschließendem Straßenfest mit Kultur und Kundgebungen auf dem Schlossplatz.

Seit 2018 existiert der Stuttgarter Verein Mission TRANS*. Entstanden ist er 2018 aus der Idee, der trans- und nicht-binären Community mehr Sichtbarkeit auf dem jährlichen Stuttgarter CSD zu verleihen. Das Bestreben war, die einzelnen, kleinen trans Fußgruppen von TransMann, TransidentX, Trans* Stuttgart, der Selbsthilfegruppe von Eltern und Angehörigen von trans* Kindern, Queerdenker* e.V., dgti Baden-Württemberg und die Gender*nauts ihs zu einer großen, auffälligen Gruppe auf der CSD-Demo 2019 zu vereinen.

„Wir haben es mit viel Herzblut geschafft,150 Menschen hinter der Trans* Flagge zu vereinen“, heißt es auf der Website des Vereins. Die Performance der „Schmetterlingsgruppe“ Trans*Porter war dabei sogar so beeindruckend, dass die Gruppe auf Platz 3 des Gruppenwettbewerbs gewählt wurde.

× Erweitern Foto: Lena Balk, unsplash.com, gemeinfrei Trans-Flagge Erst das Bundesverfassungsgericht hat für Transgender einiges glattgezogen.

Seitdem ist Mission TRANS* eine Anlaufstelle für Betroffene, Familien und Angehörige, lädt zu Infoveranstaltungen, Freizeitreffs oder dem Trans*Café, das an jeweils zweiten Sonntag im Monat im Zentrum Weissenburg stattfindet. Mission TRANS* ist außerdem aktiv in verschiedenen stadt- und landesweiten Netzwerken und organisiert neben dem gemeinsamen Auftritt der einzelnen Gruppen auf dem CSD Stuttgart auch Veranstaltungen zum Transgender Day of Visibility oder Transgender Day of Remembrance – und natürlich den Trans*Pride Stuttgart.

× Erweitern Foto: Bundeswehr Anastasia Biefang

„Ein Pride Stuttgart ist uns nicht genug“ sagt Mission TRANS* und somit startet am 2. September der fünfte Trans*Pride mit der Demo um 13 Uhr ab Schlossplatz, im Anschluss gibt’s ab 15 Uhr ein Straßenfest auf dem Schlossplatz mit buntem Bühnenprogramm. Schirmherrin des Trans*Pride Stuttgart ist Ananstasia Biefang, Oberstleutnant der Luftwaffe der Bundesehr und die erste offen transgender Bataillonskommandeurin der deutschen Streitkräfte. „Wir sind jetzt schon gespannt, was für eine flammende Rede sie auf unserer Kundgebungsbühne halten wird“, sagt Mission TRANS*.

2.9., 5. Trans*Pride Stuttgart, Schlossplatz, Stuttgart, Demo ab 13 Uhr (Aufstellung 12:30 Uhr), Straßenfest ab 15 Uhr, transpride.de, mission-trans.de oder auf Facebook