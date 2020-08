Hallöchen, meine Schleckermäulchen! Ich hoffe, Du kommst gut durch diese von den Corona-Maßnahmen so bestimmten Zeiten. Leider können wir uns derzeit nicht bei einer meiner Shows befummeln – das fehlt mir natürlich am meisten. Und nicht mal meiner zweitliebste Aufgabe, das Testen von Hamburger Gourmettempeln für den schwulen Michelin-Guide hinnerk ist mir vergönnt in diesen Tagen. Weil ich aber immer an Euch denke, habe ich mir zusammen mit Koch Thorsten Behnk etwas ausgedacht:

Unsere neue Kochshow „Billig aber lecker!“

Du bist von den Corona-Maßnahmen betroffen und musst sparen? Oder kennst jemanden, der auf billig steht? Dann ist unsere neue Show genau das Richtige! Thorsten und ich stellen regelmäßig neue und ungewöhnliche Rezepte vor, die vor allem eines sind: billig aber lecker. Das kam jetzt überraschend, oder? Clou an der Sache: Thorsten bekommt eine Zutat gereicht, die er vorher nicht kennt. Nun ist er gefordert und muss sich spontan ein neues Rezept überlegen – und ich muss es kochen! Am Ende jeder Show steht ein neues Rezept: billig aber lecker! Bisher erschienen: „Pochiertes Ei auf einem Gierschbett mit Gänseblümchen“. Probiert es doch auch mal! Bis dahin gegen Corona-Röllchen sportelnd, beim Giersch suchen:

Euer Ricardo M.

