Bremen: Kinky, Kühe, Könige

Foto: LCNW Die Fetish Unity in Bremen 2013

Weil es 2013 so schön war: Bremen wird vom 11. bis 13. November wieder der Treffpunkt der Leder- und Fetisch-Community, die organisiert im LFC (Leather & Fetish Community e.V.) die Organisation der traditionellen Fetish Unity 2022 an den LCNW (Leder- Club Nord-West e.V.) übertragen hat. Es wird ein Fest für alle Fetischfreunde und deren Freund*innen.

Nach dem großen Erfolg und einer grandiosen Galaveranstaltung im damaligen Restaurant Weserhaus im Radio Bremen Gebäude, verspricht der LCNW gemeinsam mit dem ZONE 283 e.V. es in diesem Jahr mindestens genauso erfolgreich zu machen und hat sich rund um die zentrale Wahl des Mr. Fetisch Germany 2023 ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht.

Foto: zumkuhhirten.de

Gestartet wird in diesem Jahr bodenständig auf historischem Boden. Das Galadinner zur Eröffnung der Fetischfesttage findet im Restaurant „Der Kuhhirte“ statt, welches seit 1662 besteht. Damals eine Raststätte für Kühe ist es heute eine der ältesten Traditionsgaststätten der Stadt mit einer hochwertigen norddeutschen Küche. Lecker!

Unterstützung gibt es am Wochenende und besonders für die Wahl des neuen Mr. Fetish Germany traditionell von den „Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“. Sie werden Freitagabend in der Zone 283 auch die Startnummern der Kandidaten zur Wahl ziehen. Doch nicht nur der Mr. Fetish Germany wird im Rahmen der Fetish Unity gewählt, auch wird an diesem Wochenende die Herbstsitzung der LFC stattfinden. Der LCNW empfängt die deutschsprachigen Fetischclubs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche sich unter dem Dach des LFC e.V. zusammengeschlossen haben. Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele Schärpenträger und Gäste der Community den Weg nach Bremen finden.

➡️ 11. – 13.11., Fetish Unity 2022, Bremen, alle Infos und Termine unter www.lcnw.de