Filmfestivals im Norden

HANNOVER – „Perlen“: Vom 20. bis zum 28. Oktober lockt das „Perlen – Queer Film Festival Hannover“ Filmfreund*innen und deren Freund*innen an, um gemeinsam LGBTIQ*-Kultur im Filmformat zu würdigen und zu feiern. Gezeigt wird hier auf dem Festival unter anderem im Programm „Pearls for Queers“ am 21. Oktober der Kurzfilm „Ulrichs 1867“ über den deutschen Juristen, Journalisten, Verleger, Schriftsteller, Pionier der Sexualwissenschaft und einer der ersten bekannten Vorkämpfer für die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen Karl Heinrich Ulrichs (1825 – 1895). www.instagram.com/perlenfilmfestival, www.hannover.de

BREMEN + BREMERHAVEN – „Queerfilm“ hat Geburtstag: Wir gratulieren zum 30. Geburtstag! Vom 24. Oktober bis zum 1. November erfreut das queere Filmfestival auch dieses Jahr mit ungewöhnlichen Filmen diverser Genres, die für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgen und den Horizont erweitern. www.queerfilm.de

OLDENBURG – „14. Queer Film Festival Oldenburg“: Die schöne Stadt im Norden begeistert vom 5. bis zum 8. Oktober mit ausgewählten Produktionen für und aus der LGBTIQ*-Community. Gezeigt werden unter anderem „Death and Bowling“, „Hör auf zu lügen“ (der Trailer unser Video des Tages) von Regisseur Olivier Peyon mit Guillaume de Tonquédec und Victor Belmondo sowie „Blue Jean“ (wir berichteten). Oberbürgermeister Jürgen Krogmann freut sich drauf: „Die vielfältigen Filmtage sehe ich als Bereicherung auf unserem Weg zu einer inklusiven Stadt. Gleichzeitig wächst damit unser Kultur- und Bildungsangebot, gerade mit Vorführungen, die Schulklassen vorbehalten sind. Sie ergänzen nicht nur den Unterricht; sie unterstützen Jugendliche bei der eigenen Identitätssuche.“ www.qffol.de

ROSTOCK – Schon ab Ende September! Das „15. QueerFilmFest“ findet vom 29. September bis 1. Oktober 2023 im M.A.U. Club statt. Bei Redaktionsschluss lag leider noch kein Programm vor. Aber hier wirst du fündig: queerfilmfest-rostock.de