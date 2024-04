Lenny Kravitz live in Hamburg

× Erweitern Foto: M. Seliger

Im Frühlings-Wonnemonat, am 24. Mai, erscheint das neue Album „Blue Electric Light“ von Alt-Rocker Lenny Kravitz. Und er gibt am 23. Juni in der Hamburger Sporthalle sein einziges Deutschland-Konzert!

Die Karriere von Leonard Albert „Lenny“ Kravitz begann Ende der 1980er mit dem Album „Let Love Rule“, kurz darauf arbeitete er mit Madonna für ihren Klassiker „Justify My Love“ zusammen.

1991 kam dann sein großer Durchbruch mit „Mama Said“, es folgten Hits wie „Are You Gonna Go My Way“, „I’ll Be Waiting“, „The Chamber“ und „Fly Away“, sein letztes Album erschien 2018 „Raise Vibration“, es war wie immer ein Erfolg. Hier ist seine aktuelle Single als unser Video des Tages: