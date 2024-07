„Radikale Zärtlichkeit“ – Şeyda Kurt

× Erweitern Foto: M. Rädel Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Sonnenuntergang, schwul

Expand Foto: @kirchehamburg Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg

Eine Lesung in der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg. Die Journalistin und Autorin Şeyda Kurt liest am Freitagabend aus ihrem Bestseller „Radikale Zärtlichkeit“.

Der Lesungsabend mit anschließendem Publikumsgespräch („Ist die Liebe Sinn des Lebens, eine politische Allianz, Illusion oder Selbstzweck?“) wird präsentiert von der Universitätskirche St. Katharinen (Katharinenkirchhofweg 1). Die Autorin wolle „vertraute Liebesnormen auseinandernehmen“ und „einen Blick auf die Geschichte rassistischer, kolonialer, antisemitischer, hetero- und cis-sexistischer Normierungen unseres intimen Miteinanders“ werfen. Wow, genug Stoff für Diskussionen! Und wichtig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, los geht es am 5.7. um 19:30 Uhr.

Wir sind auch auf Instagram: