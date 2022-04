nordakkord 2022: 50 Prozent der Ticketerlöse für queere Fluchthilfe

Eine tolle Aktion des queeren Chorfestival nordakkord 2022 wollen wir euch nicht vorenthalten.

„Seit mehr als einem Monat ist Krieg in Europa, begonnen von einem homophoben, queerfeindlichen Autokraten. Auch wir als Organisierende des queeren Chorfestivals „nordakkord 2022“ sind entsetzt, empört und bedrückt darüber. So unpassend es im ersten Moment erscheint: Wir haben uns bewusst entschieden, unser Chor-Festival trotzdem über Himmelfahrt in Bremen zu feiern – gerade jetzt!

Wir sind mit unseren Gedanken bei „Qwerty Queer“, „Dorothy’s Friends“, „Voice Is My Life“ und „Midnight Descant“ – queeren Chören aus der Ukraine, um nur einige stellvertretend für all diejenigen zu nennen, die in Angst und Schrecken versetzt um ihr pures Überleben bangen. Wir sind in Gedanken bei denen, die bleiben, die fliehen, die trauern und bei denen, die es nicht wagen so zu sein und zu leben wie sie sind – auch bei allen queeren Russ*innen.

Um ihretwillen wollen wir mit Gesang und Musik ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Gleichberechtigung setzen! Wir wollen aber nicht nur in Gedanken bei allen vom Krieg betroffenen Menschen sein, wir wollen auch etwas tun und haben uns eine Oster-Spendenaktion überlegt:

In der Zeit vom 10. April bis zum 24. April spenden wir von jeder gekauften Konzert- Karte 50 Prozent an das „Aktionsbündnis gegen Homophobie e.V. – Queere Nothilfe Ukraine“!“