× Erweitern Foto: Lorena Melinda Photography

Expand Foto: M. Rädel Hamburg

Queerer Partyspaß in der Talstraße 14. Heute lockt das „Rambazamba“-Special in die WunderBar. Dieses Mittwochs-Happening verspricht via Social Media unter anderem „Pfeffi, Ficken, Erdbeer-Limes für nur einen Euro“. Oha!

Allgemein gilt: In der Hamburger WunderBar kann #mensch ab 22 Uhr immer viel erleben ... Partys, Promis, Diven wie Amanda Cox, Hunks und queere Matrosen.

In Sachen Musik gibt es „Charts, 1970er, 1980er und je nach Stimmung auch mal Schlager zum Mitsingen und viele andere Sachen.“ Das Ganze sieben Tage die Woche und immer bis in die frühen Morgenstunden – und das seit 1991. wunderbar-hamburg.de