„Queerpong“ am Donnerstag

× Erweitern Foto: Lorena Melinda Photography

Expand Foto: M. Rädel Hamburg

Auch heute kommt die Hamburger LGBTIQ*-Community wieder an der berühmten Reeperbahn zusammen, um Spaß und Fitness zu verbinden. Wie das gehen soll?

Nun, es ist „Queerpong“ mit Dr. Ritter, DIE Verbindung aus Sport und Kneipentrubel. Auf Social Media freut sich das Team der legendären Bar in der Talstraße 14 schon: „Lasst uns gemeinsam die Schläger schwingen und eine unvergessliche Nacht voller Spaß und Spiele erleben!“

„Hier in der Talstraße 14 kann Mann also ruhig noch mal jugendliche Schandtaten begehen in den plüschigen Sofaecken oder in den abschließbaren wie engen Örtlichkeiten“, verriet uns ein Barkeeper einmal im Interview. Das können wir nur bestätigen! Wen wir hier schon trafen? Zum Beispiel die Dragqueens Amanda Cox, Nina Queer und Geena Tequila ** und auch DJ Sunshine. Diese queere Bar mit der bunten Fassade ist eben einfach ein Schmelztiegel der diversen Communitys, auch populäre Models und Schauspieler*innen hatten hier schon ihren Spaß – und das schon seit 1991!

18.4., „Queerpong“, WunderBar, Talstraße 14, Hamburg, 20 Uhr

