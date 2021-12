Am 18. Dezember erstmals in der EMPORE Buchholz: Das Beste aus Frozen, Wicked, Mamma Mia, Tanz der Vampire, Phantom der Oper, Les Miserables, My Fair Lady, der Rocky Horror Show ...

Lasst euch von großartigen Solisten wie Melanie Gebhard, Florian Soyka, Laura Pfister, Stephen Dole, Stefan Schmitz und Musical-Star Zodwa Selele für einen Abend in die fantastische Welt der Musicals entführen.

18.12., SHOWtime – Die große Musical Gala, EMPORE Buchholz, Breite Str. 10, Buchholz, Tickets hier und unter 04181287878, 20 Uhr, Corona-Hinweis: 2G+

× FLORIAN SOYKA (Solist)

× ZODWA K.M. SELELE (Solistin)

× MELANIE GEBHARD (Solistin)

× STEPHEN DOLE (Solist)

× LAURA PFISTER (Solistin)