So geht es weiter bei Hein & Fiete

Gute Nachrichten aus dem Pulverteich in St. Georg. Hein & Fiete hat – unter Auflagen und besonderen Öffnungszeiten – wieder für euch geöffnet.

„Trotz Corona: Wir freuen uns, dass die HIV/STI-Testung bei Hein & Fiete wieder jeden Dienstag möglich ist – allerdings ausschließlich mit vorheriger (anonymer) Terminvergabe und unter strengen Hygienemaßnahmen. Bis auf Weiteres werden Tests auf HIV sowie Syphilis, Chlamydien und Gonokokken nur dienstags zwischen 16 und 20 Uhr angeboten. Pro Abend können maximal 16 Personen getestet werden,“

so das Team gegenüber hinnerk.

Termin vereinbaren!

Foto: J. Blum Hans Berlin Bis es mit Gruppentreffen, wie hier mit Pornostern Hans Berlin weitergeht, müssen wir uns noch gedulden

Vorab muss unter 040240333 ein Termin vereinbart werden – erreichbar am Montag, Mittwoch und Freitag von 16 – 20 Uhr. Auch das Vorgespräch wird am Telefon geführt. Zum Termin gilt es ohne Begleitung und pünktlich zu erscheinen, um die maximale Anzahl an Personen im Raum nicht zu überschreiten. Es gilt eine Maskenpflicht sowie die zurzeit aktuellen Hygiene-Maßnahmen: Abstand halten und Hände desinfizieren.

Krank zuhause bleiben!

Wer Erkältungssymptome oder Fieber aufweist, kann das Angebot nicht nutzen. Auf Rachenabstriche für Chlamydien oder Gonokokken wird vorerst verzichtet. Die Ergebnismitteilung erfolgt telefonisch.

Digital erreichbar

Der reguläre Betrieb bei Hein & Fiete bleibt stark eingeschränkt, Gruppentreffen sowie die Vor-Ort-Arbeit in der Szene pausieren weiterhin:

„Aber wir sind für euch erreichbar: montags bis freitags zwischen 16 und 20 Uhr via Mail oder Telefon. Zu diesen Zeiten besteht zudem die Möglichkeit, auch persönlich vorbeizukommen, um etwa einen Selbsttest zu kaufen oder eine Zeitschrift mit zu nehmen. Hierzu bitte einfach klingeln,“

so „Hein & Fiete“-Chef Marc Grenz und sein Team in der Mitteilung.

www.heinfiete.de