IDAHOBIT 2022

Seit 2005 begehen wir am 17. Mai den "International Day Against Homo-, Bi-, Inter- and Trans*phobia" (IDAHOBIT*). Auch 2022 soll dieser Gedenktag nicht spurlos an München und seiner LGBTIQ*-Community vorübergehen. Daher wird es am Dienstag den 17.5. um 19:30 Uhr eine Demo entlang der Müllerstraße und rund um den Gärtnerplatz geben, Endpunkt ist das Sub-Zentrum. Begleitet wird der Zug von den Trommler_innen der "Münchner Ruhestörung".

Mehrere Redner*innen aus der Community sind angekündigt. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr: Die Forderung nach einem bayerischen Aktionsplan gegen Homo- und Trans*-Phobie. Hier geht es unter anderem darum, in Bayern endlich queer-spezifische Gewalt- und Diskriminierungszahlen zu erfassen, die lückenhafte Beratungsinfrastruktur auszubauen, Lehrpläne zu überarbeiten, Unterkünfte speziell für LGBTIQ*-Geflüchtete in allen Regierungsbezirken zu schaffen, die Polizei zu sensibilisieren. Ein*e Landesbeauftragte*r soll all diese Maßnahmen unter Einbindung der queeren Infrastruktur entwickeln und umsetzen.

Das Orga-Team der Safety-Aktionsgruppe (S'AG), der gemeinsamen Präventionsgruppe von Sub und Münchner Aids-Hilfe, lädt alle Münchner*innen und insbesondere alle LGBTIQ* ein, auf den 17.5. Tag aufmerksam zu machen und seine Message zu pushen!

Dienstag, 17.5., 19:30 Uhr, Ecke Müller-/Thalkirchnerstraße