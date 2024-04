Quentinscabinet in Bayern

× Erweitern Bild: @quentinscabinet „Out of Context - Victorian (Tweed Suit)“

Am 11. April eröffnet die neue Gruppenausstellung „The Male Figure“ in der Kunstbehandlung München in der Müllerstraße 40 in München. Mit dabei ist auch Quentinscabinet aus Berlin, der dort unlängst in The Knast ausstellte (wir berichteten).

Die Ausstellungsreihe „The Male Figure“ nimmt sich schon seit 2010 dem Mann, dem Männerkörper auf verschiedenste Weisen an. Die Künstler können „das starke Geschlecht“ inszenieren, wie sie wollen: „erotisch, humorvoll, abstrakt oder klassisch“, wie online verraten wird. www.instagram.com/quentinscabinet

× Erweitern Bild: @quentinscabinet „Out of Context - Victorian (Willie Moore 1894)“

Über die Kunstbehandlung: Sie war 1996 mit die erste Galerie nur für homoerotische Kunst im Herzen der Münchner LGBTIQ*-Community, einst ein ehemaliger Lagerraum. Dort oft zu sehen sind Werke von Rinaldo Hopf und Robert C. Rore. kunstbehandlung.com